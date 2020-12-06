«Рома» в меньшинстве сыграла вничью с «Сассуоло» в Серии А
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счётом 0:0.
«Рома» играла вдесятером с 40-й минуты, когда за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Педро.
«Рома» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 19 очками — четвёртый.
В других матчах игрового дня «Верона» и «Кальяри» сыграли вничью 1:1, а «Парма» и «Беневенто» — 0:0.
Ранее сообщалось, что матч Серии А «Удинезе» — «Аталанта» перенесён из-за дождя.