«Рома» в меньшинстве сыграла вничью с «Сассуоло» в Серии А

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Римская «Рома» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче десятого тура итальянской Серии А.
«Рома» в меньшинстве сыграла вничью с «Сассуоло» в Серии А
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счётом 0:0.

«Рома» играла вдесятером с 40-й минуты, когда за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Педро.

«Рома» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 19 очками — четвёртый.

В других матчах игрового дня «Верона» и «Кальяри» сыграли вничью 1:1, а «Парма» и «Беневенто» — 0:0.

Ранее сообщалось, что матч Серии А «Удинезе» — «Аталанта» перенесён из-за дождя.

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