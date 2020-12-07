Футболистка ЦСКА Коваленко рассказала об отношении Глушакова к «Спартаку»

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала об отношении полузащитника «Химок» Дениса Глушакова к «Спартаку», в котором он играл ранее.

«Денис — абсолютно не такой человек, как о нём пишут и говорят в некоторых медиа. Судить по каким-то СМИ человека нельзя. Не знаю, как сейчас, он этого не показывает, но как Денис относился к «Спартаку», так, наверное, ни один футболист не относился. Когда вижу, как к нему относятся болельщики, очень обидно за него становится», — цитирует Коваленко Sports.ru.

Она отметила, что не все видят, как Глушаков больше думает не о себе, а о других людях, и иногда ему это даже вредит. Кроме того, она высказалась по поводу мнения, согласно которому хавбек развалил чемпионский «Спартак». По её мнению, это искусственно созданный имидж.

«Просто не понимаю людей, которые вообще не знают Дениса, прочитали какую-то новость в интернете и пишут: «Глушаков — иуда, худший человек на свете. Как ты вообще с ним общаешься?» Я не отвечаю, а просто думаю: господи, как вы вообще оцениваете людей? По одной непонятной фразе, вырванной из контекста? Почему вы забываете о хорошем? Говорят же, чем больше ты сделал хорошего, тем быстрее это забывается. Сделаешь что-то плохое, всё хорошее перечёркивается вмиг», — добавляет Коваленко.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Он он провёл за команду 173 матча, забил 23 мяча и отдал десять результативных передач.

В сентябре Глушаков подтвердил, что состоит с Коваленко в романтических отношениях.

Ранее Глушаков раскрыл причины успешной игры «Химок» в РПЛ.