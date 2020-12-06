Источник: РПЛ не допустит снятия «Тамбова» с чемпионата в этом сезоне

В Российской премьер-лиге (РПЛ) не намерены допустить снятия футбольного клуба «Тамбов» с чемпионата в текущем сезоне.

Как сообщает Metaratings, несмотря на финансовые проблемы клуба, у руководства лиги есть экстренный вариант для спасения «Тамбова».

Отмечается, что в сохранении текущего количества участников до конца сезона лично заинтересован президент РПЛ Сергей Прядкин, который не хочет добровольно покидать свой пост до окончания своих полномочий, а эта ситуация может сильно сказаться на имидже организации.

Ранее Андрей Канчельскис назвал бардаком ситуацию в «Тамбове».