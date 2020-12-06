Канчельскис назвал бардаком ситуацию в «Тамбове»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации с «Тамбовом», несколько футболистов которого бойкотировали матч со «Спартаком» в 17-м туре чемпионата.

По неподтверждённой информации, клуб может сняться с соревнований зимой. В «Тамбове» не раз заявляли о финансовых проблемах.

«Не очень понятно, куда у нас футбольная федерация смотрит, как допускает такие команды до участия в чемпионате? А потом проблемы в середине сезона возникают — жалуются. Нет денег — не играйте, есть деньги — играйте. Что это за отношение? То хотим выходить, то не будем выходить. У игроков ведь есть семьи, есть дети. Что же это за бардак?!», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров раскритиковал «Спартак» за оборонительную игру в матче с «Тамбовом».