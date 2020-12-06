Быстров раскритиковал «Спартак» за оборонительную игру в матче с «Тамбовом»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров подверг критике команду за игру в матче с «Тамбовом» (5:1).

По мнению эксперта, красно-белые недостаточно энергично действовали в атаке. Быстров считает, что с представителями нижней части турнирной таблицы «Спартак» должен играть в атакующий футбол.

«Спартак» — народная команда, у которой много болельщиков по всей стране! Печально видеть «Спартак» оборонительный, когда пять человек стоят на своей половине, даже с «Тамбовом», — заявил Быстров в эфире канала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Рубин» интересуется футболистом «Спартака» Остоном Уруновым.