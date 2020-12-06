Круглов считает, что не стоит драматизировать результаты российской сборной на первых этапах КМ по биатлону

Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года, четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов высказал мнение о выступлении сборной России на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Ничего сверхъестественного не происходит. Не хочу никого обидеть, но в прошлом сезоне мы говорили в основном об успехах Саши Логинова. Все остальные проявляли себя эпизодически, поэтому сейчас было бы опрометчиво рассчитывать на то, что ситуация кардинально поменяется. Эти результаты — не повод драматизировать ситуацию. Пока всё происходит ровно так, как и должно было происходить», — приводит слова Круглова ТАСС.

Он отметил, что делать какие-либо выводы пока преждевременно, особенно учитывая, что за последние десять лет российская команда крайне редко показывала хорошие результаты на старте кубкового сезона.

«Раньше, когда мы проигрывали по полторы минуты в спринте, всё выглядело беспросветнее», — добавил Круглов.

Лучший результат мужская и женская команды России показали в эстафетах, заняв четвёртые места.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский высказал мнение о выступлении мужской сборной в эстафете в Контиолахти.