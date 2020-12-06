Быстров назвал недопустимыми слова Дриусси о «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал высказывания аргентинского форварда команды Себастьяна Дриусси.

«Тут надо ждать реакцию клуба. Это недопустимо для коллектива, для всей команды, когда футболист такое говорит. Если ты чем-то не доволен, ты можешь подойти к главному тренеру, к руководителям клуба и сказать, что тебя то-то не устраивает, и выходить таким образом из ситуации. А не получать большие деньги и ещё быть недовольным», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что прежде чем так проявлять недовольство, нужно показывать хорошую игру.

«А в последнее время, если ты плохо играешь, спихивать это на «дерьмовую позицию» — смешно. На той позиции, на которой он хочет играть, более сильные футболисты, вот и всё», — добавил Быстров.

24-летний аргентинец играет за «Зенит» с 2017 года. В его активе 24 гола и 21 голевая передача в 129 матчах за петербургский клуб.

Ранее Вячеслав Малафеев высказался о словах Дриусси о желании уйти из «Зенита».