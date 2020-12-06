Быстров назвал недопустимыми слова Дриусси о «Зените»
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
«Тут надо ждать реакцию клуба. Это недопустимо для коллектива, для всей команды, когда футболист такое говорит. Если ты чем-то не доволен, ты можешь подойти к главному тренеру, к руководителям клуба и сказать, что тебя то-то не устраивает, и выходить таким образом из ситуации. А не получать большие деньги и ещё быть недовольным», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что прежде чем так проявлять недовольство, нужно показывать хорошую игру.
«А в последнее время, если ты плохо играешь, спихивать это на «дерьмовую позицию» — смешно. На той позиции, на которой он хочет играть, более сильные футболисты, вот и всё», — добавил Быстров.
24-летний аргентинец играет за «Зенит» с 2017 года. В его активе 24 гола и 21 голевая передача в 129 матчах за петербургский клуб.
Ранее Вячеслав Малафеев высказался о словах Дриусси о желании уйти из «Зенита».