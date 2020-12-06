Быстров назвал недопустимыми слова Дриусси о «Зените»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал высказывания аргентинского форварда команды Себастьяна Дриусси.
Быстров назвал недопустимыми слова Дриусси о «Зените»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Тут надо ждать реакцию клуба. Это недопустимо для коллектива, для всей команды, когда футболист такое говорит. Если ты чем-то не доволен, ты можешь подойти к главному тренеру, к руководителям клуба и сказать, что тебя то-то не устраивает, и выходить таким образом из ситуации. А не получать большие деньги и ещё быть недовольным», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что прежде чем так проявлять недовольство, нужно показывать хорошую игру.

«А в последнее время, если ты плохо играешь, спихивать это на «дерьмовую позицию» — смешно. На той позиции, на которой он хочет играть, более сильные футболисты, вот и всё», — добавил Быстров.

24-летний аргентинец играет за «Зенит» с 2017 года. В его активе 24 гола и 21 голевая передача в 129 матчах за петербургский клуб.

Ранее Вячеслав Малафеев высказался о словах Дриусси о желании уйти из «Зенита».

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