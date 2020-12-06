Малафеев высказался о словах Дриусси о желании уйти из «Зенита»

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Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал высказывания аргентинского форварда команды Себастьяна Дриусси.
Малафеев высказался о словах Дриусси о желании уйти из «Зенита»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Отчасти Дриусси понять можно. Атакующий потенциал составляют другие игроки: Дзюба, Азмун, Малком — Ерохин хорошо выглядит впереди. Сложно распределить на поле всех, поэтому Себе приходится выполнять другую роль, совершать больший объём работы, работать в прессинге, на подхвате. Он выполняет черновую работу», — приводит слова Малафеева «Чемпионат».

Он отметил, что каждый игрок хочет играть на острие, поскольку таким образом можно больше забивать и отдавать больше голевых передач.

«Понять игрока можно, но надо исходить из реалий, тактических соображений и того факта, что есть футболисты, которые приносят результат и играют лучше Дриусси», — добавил Малафеев.

24-летний аргентинец играет за «Зенит» с 2017 года. В его активе 24 гола и 21 голевая передача в 129 матчах за петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что Дриусси объявил о желании покинуть «Зенит».

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