Тренер «Краснодара» заявил, что команда выполнила установку на матч с «Ротором»

Тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал разгромную победу команды над волгоградским «Ротором» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для нас была важна эта победа. Ребята вышли на поле и выполнили тренерскую установку. Мы рады, что удалось добиться положительного результата», — приводит слова Оленина «Чемпионат».

Он отметил, что считает голкипера команды Матвея Сафонова героем матча.

«В первом тайме он отлично сработал, отразив три опасных момента. Защищать ворота — его работа, он прекрасно справился с ней», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что дубли Ари и Классона помогли «Краснодару» со счётом 5:0 разгромить «Ротор» в матче РПЛ.