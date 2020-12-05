Тренер «Краснодара» заявил, что команда выполнила установку на матч с «Ротором»
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«Для нас была важна эта победа. Ребята вышли на поле и выполнили тренерскую установку. Мы рады, что удалось добиться положительного результата», — приводит слова Оленина «Чемпионат».
Он отметил, что считает голкипера команды Матвея Сафонова героем матча.
«В первом тайме он отлично сработал, отразив три опасных момента. Защищать ворота — его работа, он прекрасно справился с ней», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что дубли Ари и Классона помогли «Краснодару» со счётом 5:0 разгромить «Ротор» в матче РПЛ.