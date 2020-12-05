Биатлонистка Павлова рассказала о трудностях с персоналом в сборной России

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Российская биатлонистка Евгения Павлова после эстафетной гонки 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти рассказала о трудностях с персоналом в сборной из-за коронавируса.
Биатлонистка Павлова рассказала о трудностях с персоналом в сборной России
  • РИА Новости

«Какую форму я уже успела набрать через старты? Не могу сказать, очень тяжёлая ситуация в команде. У нас нет массажистов, докторов, все на карантине. Без массажа мышцы расслабить трудно, начинает сводить ноги. Нет лёгкости, всё забито до предела. Плюс психологическое давление от всей карантинной ситуации. Надеюсь, дальше будет улучшение, пора уже», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Она отметила, что доктора и массажисты обеих команд — и мужской, и женской — изолированы.

«Скорее всего, до Австрии», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонисток в эстафете в Контиолахти.

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