Тедеско: Кутепов хорошо сыграл на позиции нападающего

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался после матча 17-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» об игре защитника Ильи Кутепова на позиции форварда.
Тедеско: Кутепов хорошо сыграл на позиции нападающего
  • © ФК "Спартак"

«Прежде всего Илья профессионал, всегда тренируется и выкладывается на 100%. Он всегда выполняет наши установки и требования. Более того, несмотря на то что он не получает достаточно игровой практики, он находится в хорошем настроении, не унывает и не падает духом, как случается с другими игроками в его ситуации. К сожалению, да, он не всегда играет в старте, но в данном случае мы принимаем решение не против него, а за команду», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что Кутепов хочет получать больше игрового времени и у них с ним регулярно происходит диалог на эту тему.

«Сегодня он вышел на позиции нападающего и проявил себя неплохо. Быстрый, фактурный и хорошо открывался за спину, даже мог забить. В общем, сегодня он хорошо сыграл», — добавил специалист.

Кутепов вышел на замену на 84-й минуте вместо шведского форварда Джордана Ларссона.

Ранее сообщалось, что Тедеско посетовал на пропущенный «Спартаком» от «Тамбова» гол.

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