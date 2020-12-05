Тедеско посетовал на пропущенный «Спартаком» от «Тамбова» гол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Тамбовом» (5:1) в 17-м туре Российской премьер-лиги.

По мнению специалиста, его подопечные не очень хорошо провели начало игры, но через 15—20 минут прибавили. Тедеско подчеркнул, что его расстроил результат первого тайма: «Спартак» должен был реализовывать свои моменты и больше забивать.

«Во втором тайме продолжили играть хорошо, даже забили второй гол, но сразу же пропустили. Для нас это уже типично. Второй забитый мяч должен давать нам больше уверенности в своих силах. Очень рады, что забили третий и четвёртый голы», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Наставник высказался и об игре защитника Ильи Кутепова, который вновь вышел на поле на позицию форварда.

«Он неплохо проявил себя на позиции нападающего: здорово открывался за спину. Если бы партнёры увидели его, Илья мог бы забить», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поблагодарил игроков после разгрома от «Спартака».