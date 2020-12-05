Худяков поблагодарил игроков «Тамбова» после разгрома от «Спартака»
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«Ничего, кроме слов благодарности в адрес ребят, в этой ситуации сказать нельзя», — приводит слова функционера «Чемпионат».
5 декабря «Тамбов» крупно уступил «Спартаку» в гостях (1:5). Несколько игроков команды отказались играть из-за долгов по зарплате.
«Долгое время матч был ничейным, пока мы не пропустили третий гол. Отмечу, что сами забили хороший мяч. Никаких вопросов к футболистам, тренерам нет. Есть вопросы к другим людям, но их сегодня на поле и вообще в команде нет», — добавил Худяков.
Ранее сообщалось, что наставник «Тамбова» Сергей Первушин нашёл положительные моменты в разгромном поражении от «Спартака».