Худяков поблагодарил игроков «Тамбова» после разгрома от «Спартака»

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поблагодарил своих футболистов за то, что они сохраняют мотивацию, демонстрируют волю и характер в тяжёлой финансовой ситуации.
Худяков поблагодарил игроков «Тамбова» после разгрома от «Спартака»
  • © официальный сайт футбольного клуба "Тамбов"

«Ничего, кроме слов благодарности в адрес ребят, в этой ситуации сказать нельзя», — приводит слова функционера «Чемпионат».

5 декабря «Тамбов» крупно уступил «Спартаку» в гостях (1:5). Несколько игроков команды отказались играть из-за долгов по зарплате.

«Долгое время матч был ничейным, пока мы не пропустили третий гол. Отмечу, что сами забили хороший мяч. Никаких вопросов к футболистам, тренерам нет. Есть вопросы к другим людям, но их сегодня на поле и вообще в команде нет», — добавил Худяков.

Ранее сообщалось, что наставник «Тамбова» Сергей Первушин нашёл положительные моменты в разгромном поражении от «Спартака».

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