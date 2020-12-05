Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Сахира, Квят — 12-й

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике на 16-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Сахира.
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Сахира, Квят — 12-й
  • Reuters

Ферстаппен в своей лучшей попытке преодолел круг по автодрому «Сахир» за 54,064 секунды.

Второе место занял финский гонщик Mercedes Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул француз Пьер Гасли из Alpha Tauri.

Британец Джордж Расселл, заменяющий в Mercedes заболевшего коронавирусом семикратного чемпиона и своего соотечественника Льюиса Хэмилтона, показал седьмой результат.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял 12-ю строчку в итоговом протоколе сессии, уступив лидеру 0,786 секунды.

Ранее сообщалось, что Никита Мазепин гарантировал себе суперлицензию для выступления в «Формуле-1».

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