Мазепин гарантировал себе суперлицензию для выступления в «Формуле-1»

Российский гонщик команды «Формулы-2» Hitech Никита Мазепин гарантировал себе необходимое количество очков для получения лицензии на выступление в «Формуле-1».

По итогам субботней гонки на Гран-при Бахрейна Мазепин финишировал третьим, таким образом, гарантировал себе место в топ-5 по итогам чемпионата и сможет получить суперлицензию FIA для выступления в «Формуле-1».

Россиянин уже подписал контракт на 2021 год с американской командой «Формулы-1» Haas.

Перед заключительной гонкой сезона в активе Мазепина 177 очков, он занимает четвёртое место. Его будущий напарник по Haas, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик, возглавляет турнирную таблицу, набрав 213 очков.

Ранее сообщалось, что Мазепин финишировал третьим в первой гонке «Формулы-2» на Гран-при Сахира.