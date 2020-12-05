Мазепин гарантировал себе суперлицензию для выступления в «Формуле-1»

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Российский гонщик команды «Формулы-2» Hitech Никита Мазепин гарантировал себе необходимое количество очков для получения лицензии на выступление в «Формуле-1».
Мазепин гарантировал себе суперлицензию для выступления в «Формуле-1»
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По итогам субботней гонки на Гран-при Бахрейна Мазепин финишировал третьим, таким образом, гарантировал себе место в топ-5 по итогам чемпионата и сможет получить суперлицензию FIA для выступления в «Формуле-1».

Россиянин уже подписал контракт на 2021 год с американской командой «Формулы-1» Haas.

Перед заключительной гонкой сезона в активе Мазепина 177 очков, он занимает четвёртое место. Его будущий напарник по Haas, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик, возглавляет турнирную таблицу, набрав 213 очков.

Ранее сообщалось, что Мазепин финишировал третьим в первой гонке «Формулы-2» на Гран-при Сахира.

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