Мазепин гарантировал себе суперлицензию для выступления в «Формуле-1»
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По итогам субботней гонки на Гран-при Бахрейна Мазепин финишировал третьим, таким образом, гарантировал себе место в топ-5 по итогам чемпионата и сможет получить суперлицензию FIA для выступления в «Формуле-1».
Россиянин уже подписал контракт на 2021 год с американской командой «Формулы-1» Haas.
Перед заключительной гонкой сезона в активе Мазепина 177 очков, он занимает четвёртое место. Его будущий напарник по Haas, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик, возглавляет турнирную таблицу, набрав 213 очков.
Ранее сообщалось, что Мазепин финишировал третьим в первой гонке «Формулы-2» на Гран-при Сахира.