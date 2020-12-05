Российский футболист Севикян дебютировал в испанской Примере

Российский форвард футбольного клуба «Леванте» Эдгар Севикян дебютировал в испанской Примере.

Знаковое для 19-летнего игрока юношеской сборной России событие произошло в матче 12-го тура с «Хетафе».

Севикян является игроком «Леванте» с 2016 года, когда присоединился к системе испанского клуба, перейдя из академии московского «Локомотива». Форвард вышел на замену на 83-й минуте игры, но не успел отличиться результативными действиями.

Для Севикяна это был первый матч за основной состав.

«Леванте» одержал разгромную победу над «Хетафе» со счётом 3:0.

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