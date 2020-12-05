Тренер уверена, что повышение возрастного ценза не повлияет на прогресс в фигурном катании

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко выразила уверенность, что даже повышение возрастного ценза не повлияет на прогресс в фигурном катании.
Тренер уверена, что повышение возрастного ценза не повлияет на прогресс в фигурном катании
  • РИА Новости

«Никакого краха не случится, даже если это произойдёт, я уверена. Спорт — очень гибкая штука, и фигурное катание обязательно приспособится к любым изменениям правил. Те же юниоры никуда не денутся и на своём юниорском уровне будут точно так же держать оборону, как держат её сейчас. Прогресс не остановить, особенно если он уже набрал ход. Если кто-то надеется, что поднятие возраста воспрепятствует разучиванию девочками многооборотных прыжков, то хочу сказать: так не будет, процесс уже запущен и его не остановить», — сказала Гончаренко в интервью RT.

Ранее Гончаренко выразила мнение, что Международный союз конькобежцев должен помогать молодым спортсменам и привлекать больше внимания к юношеским соревнованиям.

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