Гончаренко: ISU не должен способствовать тому, чтобы фигуристы в 17 лет уходили в архитекторы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен помогать молодым спортсменам и привлекать больше внимания к юношеским соревнованиям.

«Думаете, юниоры не чувствуют, что к ним мало интереса? Чувствуют. Поэтому в подростковом возрасте так легко принять решение вообще уйти из спорта. В прошлом сезоне все мы восторгались катанием Алёны Косторной, Саши Трусовой, Ани Щербаковой, до этого — Женей Медведевой, а до неё — Юлей Липницкой. А ведь если возраст повысят, всё это катание окажется там, где мало кто, кроме специалистов, обращает на него интерес. Так что ISU в любом случае будет вынужден задуматься о том, как привлечь максимум внимания к юниорскому спорту, как сохранить талантливых юниорок для большого спорта, а не способствовать тому, чтобы в 17 лет они ушли в архитекторы или айтишники. Это большая проблема, на мой взгляд, причём не только российская. И решать её нужно начинать уже сейчас», — сказала Гончаренко в интервью RT.

Ранее Гончаренко объяснила, почему не поддерживает поднятие возрастного ценза в фигурном катании.