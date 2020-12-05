Тренер Гончаренко объяснила, почему не поддерживает поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Известный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, по какой причине не поддерживает повышение возрастного ценза.

«Не знаю, как поточнее сформулировать. Когда маленький ребёнок по-настоящему стремится к результату, это всегда видно. Просто на юниорском уровне мало топовых интересных соревнований. Первенство мира, Гран-при — и на этом всё. Есть определённое количество неплохих турниров серии «Б», но, например, с Леной Радионовой мы ездили на такой всего один раз, больше не получилось. То ли эти соревнования наслаивались на российские, то ли было слишком дорого, уже не помню. Там ведь помимо всего прочего нужно платить взнос, который не возвращается. Не все школы могут заплатить, не все родители», — сказала Гончаренко в интервью RT.

Она также отметила, что если Международный союз конькобежцев настаивает на повышении возрастного ценза, то сразу надо думать и о развитии юношеского спорта.

«Юниорка» мало кого интересует в принципе. Когда выходишь на взрослый уровень, попадаешь в совершенно другую атмосферу. Там другая организация, другой интерес публики, прессы, спонсоров. Всё другое», — добавила Гончаренко.

Ранее Гончаренко высказалась о возможном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.