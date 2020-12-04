Гончаренко высказалась о возможном поднятии возрастного ценза в фигурном катании

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что в случае поднятия возрастного ценза в фигурном катании молодые таланты не будут получать должного внимания от публики.
Гончаренко высказалась о возможном поднятии возрастного ценза в фигурном катании
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Понятно, что молодые талантливые девочки будут точно так же прыгать, оставаясь в юниорском спорте, но в этом случае они наверняка окажутся лишены большой части того внимания, которое приковано ко взрослым одиночницам. Юниорский спорт почему-то не пользуется популярностью, и, если повышение возраста всё-таки произойдёт, для организаторов юниорских соревнований станет серьёзной задачей привлечение должного внимания к этим турнирам», — сказала Гончаренко в интервью RT.

Ранее Роднина рассказала, как относится к возможному повышению возрастного ценза в фигурном катании.

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