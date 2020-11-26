Роднина рассказала, как относится к возможному повышению возрастного ценза в фигурном катании

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.
Роднина рассказала, как относится к возможному повышению возрастного ценза в фигурном катании
  • РИА Новости

«Предложения о повышении возрастного ценза возникают не в первый раз. Это делается не для того, чтобы ослабить российское фигурное катание, вся эта история связана не только с нашими спортсменами. Но когда 14-летняя девочка прыгает красиво, то на неё нельзя смотреть без слёз. Просто у норвежцев нет молодых фигуристов такого уровня, чтобы они могли конкурировать с нами», — цитирует Роднину Sport24.

Она также призналась, что на международных соревнованиях ей приятнее наблюдать за взрослыми спортсменами.

«Наглядный пример — Туктамышева! Смотреть приятнее, катание более взрослое, да и тело совсем другое. И техника сильно не пострадает. Я думаю, этот вопрос связан с гармонией, а не потому что кому-то хочется подставить подножку», — добавила Роднина.

В настоящее время к взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на 1 июля. Недавно Норвежская ассоциация фигурного катания предложила поднять до 17 лет минимальный возраст для выступлений.

Ранее Елена Радионова выступила против повышения возрастного ценза в женском одиночном катании.

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