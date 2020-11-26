Радионова выступила против повышения возрастного ценза в женском одиночном катании
- РИА Новости
«Я против повышения, я за то, чтобы всё оставалось как есть, тем более что возраст и так уже поднимали на год. Мне интересно смотреть на девчонок, которые прыгают четверные прыжки, это зрелищно. А есть девочки, которые берут второй оценкой», — приводит слова Радионовой ТАСС.
Она подчеркнула, что выступает против повышения возрастного ценза.
«Иначе фигурное катание перестанет так прогрессировать, как сейчас, и мы можем остановиться в развитии. Фигурное катание идёт вперёд, и не надо его останавливать в этом движении», — добавила фигуристка.
В настоящее время к взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на 1 июля.
Ранее сообщалось, что Тарасова жёстко высказалась о предложении поднять возрастной ценз в фигурном катании.