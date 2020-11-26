Радионова выступила против повышения возрастного ценза в женском одиночном катании

Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова высказала мнение о предложении Норвежской ассоциации фигурного катания поднять до 17 лет минимальный возраст для выступлений во взрослых соревнованиях в женском одиночном катании.

«Я против повышения, я за то, чтобы всё оставалось как есть, тем более что возраст и так уже поднимали на год. Мне интересно смотреть на девчонок, которые прыгают четверные прыжки, это зрелищно. А есть девочки, которые берут второй оценкой», — приводит слова Радионовой ТАСС.

Она подчеркнула, что выступает против повышения возрастного ценза.

«Иначе фигурное катание перестанет так прогрессировать, как сейчас, и мы можем остановиться в развитии. Фигурное катание идёт вперёд, и не надо его останавливать в этом движении», — добавила фигуристка.

В настоящее время к взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на 1 июля.

Ранее сообщалось, что Тарасова жёстко высказалась о предложении поднять возрастной ценз в фигурном катании.