Тарасова жёстко высказалась о предложении поднять возрастной ценз в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предложении Норвежской ассоциации фигурного катания поднять до 17 лет минимальный возраст для выступлений во взрослых соревнованиях в женском одиночном катании.

«Норвежец-фигурист — такого понятия нет. У них нет ни одного человека, который катается, пусть они сидят и не чирикают. Какие требования они выдвигают! Пусть они задумаются над смехотворностью этого предложения, они сами ставят себя в неловкое положение таким предложением. Откуда они знают, со скольких лет можно выступать среди взрослых», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В настоящее время к взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России выступает против поднятия возрастного ценза в женском одиночном катании.