Тарасова жёстко высказалась о предложении поднять возрастной ценз в фигурном катании
- РИА Новости
«Норвежец-фигурист — такого понятия нет. У них нет ни одного человека, который катается, пусть они сидят и не чирикают. Какие требования они выдвигают! Пусть они задумаются над смехотворностью этого предложения, они сами ставят себя в неловкое положение таким предложением. Откуда они знают, со скольких лет можно выступать среди взрослых», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
В настоящее время к взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.
Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России выступает против поднятия возрастного ценза в женском одиночном катании.