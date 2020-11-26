ФФККР выступает против поднятия возрастного ценза в женском одиночном катании

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступает против поднятия до 17 лет минимального возраста для выступлений во взрослых соревнованиях в женском одиночном катании.
ФФККР выступает против поднятия возрастного ценза в женском одиночном катании
  • РИА Новости

«Мы уже неоднократно заявляли: мы категорически против и в очередной раз готовы аргументированно отстаивать позицию нашей федерации», — приводит ТАСС слова президента ФФККР Александра Горшкова.

В настоящее время к взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.

Ранее сообщалось, что Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в женском фигурном катании.

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