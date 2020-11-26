ФФККР выступает против поднятия возрастного ценза в женском одиночном катании
- РИА Новости
«Мы уже неоднократно заявляли: мы категорически против и в очередной раз готовы аргументированно отстаивать позицию нашей федерации», — приводит ТАСС слова президента ФФККР Александра Горшкова.
В настоящее время к взрослым соревнованиям допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.
Ранее сообщалось, что Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в женском фигурном катании.