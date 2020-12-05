Кокорин из-за травмы пропустит матч «Спартака» с «Тамбовом»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин пропустит матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Кокорин из-за травмы пропустит матч «Спартака» с «Тамбовом»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба красно-белых, форвард получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в игре 16-го тура с «Ротором».

При этом планируется, что игрок вернётся в общую группу уже на следующей неделе.

Кокорин провёл в этом сезоне десять матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Встреча между «Спартаком» и «Тамбовом» состоится 5 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 мск.

Красно-белые выйдут на поле в следующем составе: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Виктор Мозес, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон. 

Ранее Александр Кержаков выразил уверенность, что Кокорин ещё покажет себя в «Спартаке».

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