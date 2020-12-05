Кержаков уверен, что Кокорин ещё покажет себя в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Кержаков поделился мнением по поводу выступлений форварда «Спартака» Александра Кокорина.

«Несмотря ни на что, по-прежнему считаю Александра одним из самых талантливых российских форвардов. Тедеско ещё продолжает выстраивать атаку. В такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе тяжело. Лично я уверен, что Кокорин взорвётся. Когда, если не сейчас?» — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, во многом на адаптацию игрока в «Спартаке» повлияла травма, а также восстановление после неё.

«Тедеско не может не видеть, какой у Александра потенциал. И его доверие способно сыграть здесь решающую роль», — добавил Кержаков.

Кокорин провёл в этом сезоне десять матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Кокорин заявил, что был рад забить свой первый мяч на домашней арене «Спартака» в матче с «Ротором».