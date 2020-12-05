Кержаков уверен, что Кокорин ещё покажет себя в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России по футболу Александр Кержаков поделился мнением по поводу выступлений форварда «Спартака» Александра Кокорина.
Кержаков уверен, что Кокорин ещё покажет себя в «Спартаке»
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Несмотря ни на что, по-прежнему считаю Александра одним из самых талантливых российских форвардов. Тедеско ещё продолжает выстраивать атаку. В такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе тяжело. Лично я уверен, что Кокорин взорвётся. Когда, если не сейчас?» — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, во многом на адаптацию игрока в «Спартаке» повлияла травма, а также восстановление после неё.

«Тедеско не может не видеть, какой у Александра потенциал. И его доверие способно сыграть здесь решающую роль», — добавил Кержаков.

Кокорин провёл в этом сезоне десять матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Кокорин заявил, что был рад забить свой первый мяч на домашней арене «Спартака» в матче с «Ротором».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить