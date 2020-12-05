Кержаков считает, что вылет «Зенита» из ЛЧ говорит об уровне команды

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о неудачном выступлении команды в футбольной Лиге чемпионов.

«То, что всё это не стечение обстоятельств, — абсолютно точно. Просто таков уровень сегодняшнего «Зенита». С «Брюгге» он мог рассчитывать максимум на ничью, да и то при удачном раскладе. А «Боруссия» и «Лацио» объективно сильнее во всех отношениях», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ему сложно говорить о вине главного тренера «Зенита» Сергея Семака в результатах команды, но признал, что у специалиста нет большого стажа на уровне Лиги чемпионов.

«Давно известно, что за всё и всегда отвечает тренер. Если он сетует на обилие травм, значит, «Зениту» не хватает глубины состава. И это повод для упрёка в адрес селекционной службы. Но клубные проблемы болельщика не интересуют — спрос только с тренера», — добавил Кержаков.

«Зенит» на выезде крупно проиграл «Брюгге» со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в Лигу Европы, набрав одно очко в группе F.

Ранее Илья Геркус эмоционально высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках.