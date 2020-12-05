Айртон прокомментировал выступление «Спартака» в текущем сезоне

Защитник московского «Спартака» Айртон поделился мнением о лидирующих позициях команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Просто тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают свои плоды. Спокойно и терпеливо трудимся. Впереди еще половина чемпионата. Нас ждут зимние сборы, а потом новые бои. У нас есть несколько опытных ветеранов, которые могут дать нужные советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все очень хотим достичь большого успеха! Цель одна — завоевать титул», — цитирует Айртона пресс-служба московского клуба.

«Спартак» после 16 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. При этом красно-белые уступают находящимся на первой и второй позициях «Зениту» и ЦСКА только по дополнительным показателям.

Ранее Айртон рассказал о плюсах работы с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.