Айртон прокомментировал выступление «Спартака» в текущем сезоне

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Защитник московского «Спартака» Айртон поделился мнением о лидирующих позициях команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Айртон прокомментировал выступление «Спартака» в текущем сезоне
  • © ФК «Спартак»

«Просто тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают свои плоды. Спокойно и терпеливо трудимся. Впереди еще половина чемпионата. Нас ждут зимние сборы, а потом новые бои. У нас есть несколько опытных ветеранов, которые могут дать нужные советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все очень хотим достичь большого успеха! Цель одна — завоевать титул», — цитирует Айртона пресс-служба московского клуба.

«Спартак» после 16 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. При этом красно-белые уступают находящимся на первой и второй позициях «Зениту» и ЦСКА только по дополнительным показателям.

Ранее Айртон рассказал о плюсах работы с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

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