Футболист «Спартака» Айртон рассказал о плюсах работы с Тедеско

Защитник московского «Спартака» Айртон рассказал о положительных качествах главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Прежде всего он досконально анализирует нашу работу на тренировках и в матчах, чтобы исправить ошибки», — приводит слова Айртона пресс-служба «Спартака».

Он также отметил, что специалист много общается с каждым игроком, чтобы найти ключ ко всем футболистам и максимально использовать их потенциал.

«Он здорово мотивирует. Наш тренер ещё довольно молод, но это никак не влияет на отношение команды. Мы ему полностью доверяем», — добавил Айртон.

«Спартак» после 16 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. При этом красно-белые уступают находящимся на первой и второй позициях «Зениту» и ЦСКА только по дополнительным показателям.

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