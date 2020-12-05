Футболист «Спартака» Айртон рассказал о плюсах работы с Тедеско

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Защитник московского «Спартака» Айртон рассказал о положительных качествах главного тренера команды Доменико Тедеско.
Футболист «Спартака» Айртон рассказал о плюсах работы с Тедеско
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«Прежде всего он досконально анализирует нашу работу на тренировках и в матчах, чтобы исправить ошибки», — приводит слова Айртона пресс-служба «Спартака».

Он также отметил, что специалист много общается с каждым игроком, чтобы найти ключ ко всем футболистам и максимально использовать их потенциал.

«Он здорово мотивирует. Наш тренер ещё довольно молод, но это никак не влияет на отношение команды. Мы ему полностью доверяем», — добавил Айртон.

«Спартак» после 16 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. При этом красно-белые уступают находящимся на первой и второй позициях «Зениту» и ЦСКА только по дополнительным показателям.

Ранее футболист «Спартака» Виктор Мозес оценил уровень РПЛ.

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