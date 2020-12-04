Мозес оценил уровень РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своей адаптации в России, а также оценил уровень чемпионата страны.

«Москва — красивый город. Пока что мне здесь нравится. Я рад, что могу концентрироваться на игре. Хочу помочь клубу и партнёрам по команде, хочу побеждать! РПЛ — хорошая лига. Я постепенно привыкаю и получаю радость от футбола. Здесь очень холодно. Сколько сейчас? Минус шесть? Слышал, будет ещё хуже. Нужно привыкать. Когда дело доходит до работы, ты разминаешься, согреваешься и о холоде уже не вспоминаешь», — сказал Мозес клубной пресс-службе.

Нигерийский футболист выступает за «Спартак» на правах аренды из «Челси».

Ранее экс-администратор «Спартака» высказался о работе Газизова на трансферном рынке.