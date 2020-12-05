Вайсфельд высказался об обмене Сошникова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА

Бывший хоккейный судья, а ныне телекомментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением об обмене из «Салавата Юлаева» в ЦСКА нападающего Никиты Сошникова на защитника Михаила Науменкова.

«Сразу скажу, что Науменков выиграл безусловно — он в «Салавате» гораздо больше игрового времени будет получать. И уфимскую оборону пусть не кардинально, но всё же укрепит. Это добротный защитник», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Он признался, что его удивило высказывание по поводу этого обмена спортивного директора «Салавата» Василия Чижова, который заявил, что Сошников поступил нечестно. По мнению эксперта, окончательное решение об обмене так или иначе принимал клуб, поэтому он не совсем понимает подобных претензий.

«Да, Сошников был недоволен своей ролью в уфимской команде. Но в ЦСКА столько народу, что там он тем более может чаще под ротацию попадать. И как Никита в московском клубе на это будет реагировать? Хотя, опять же, армейцы берут к себе недешёвого игрока. Наверняка держат в уме, что в прошлом сезоне он входил в тройку лучших снайперов КХЛ. И уже наметили, как его использовать», — добавил Вайсфельд.

Ранее сообщалось, что ЦСКА дома проиграл минскому «Динамо» в КХЛ.