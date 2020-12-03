ЦСКА дома проиграл минскому «Динамо» в КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:4.

В составе армейцев отличились Артём Блажиевский и Максим Шалунов. У гостей шайбы забросили Кирилл Воронин, Шейн Принс, Степан Фальковский и Брэндон Козун.

Так прервалась трёхматчевая серия побед красно-синих.

В следующем матче ЦСКА сыграет с нижегородским «Торпедо», а белорусский коллектив встретится с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.