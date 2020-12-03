ЦСКА дома проиграл минскому «Динамо» в КХЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:4.
В составе армейцев отличились Артём Блажиевский и Максим Шалунов. У гостей шайбы забросили Кирилл Воронин, Шейн Принс, Степан Фальковский и Брэндон Козун.
Так прервалась трёхматчевая серия побед красно-синих.
В следующем матче ЦСКА сыграет с нижегородским «Торпедо», а белорусский коллектив встретится с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.