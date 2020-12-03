ЦСКА дома проиграл минскому «Динамо» в КХЛ

Короткая ссылка
Московский ЦСКА потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА дома проиграл минскому «Динамо» в КХЛ
  • @hccska
  • Twitter

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:4.

В составе армейцев отличились Артём Блажиевский и Максим Шалунов. У гостей шайбы забросили Кирилл Воронин, Шейн Принс, Степан Фальковский и Брэндон Козун.

Так прервалась трёхматчевая серия побед красно-синих.

В следующем матче ЦСКА сыграет с нижегородским «Торпедо», а белорусский коллектив встретится с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить