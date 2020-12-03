«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал крупную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась в пользу гостей — 6:1.

В составе казанцев дубли оформили Найджел Доус и Михаил Глухов, а также отличились Патрис Кормье и Станислав Галиев. У хозяев единственную шайбу забросил Кирилл Воробьёв.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом», а «Нефтехимик» встретится с «Куньлунь Ред Стар».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» разгромило «Автомобилист» в КХЛ, забросив семь шайб.