Квят о пятничных тренировках Гран-при Сахира: новый вызов делает всё очень интересным

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов перед 16-м этапом «Формулы-1» — Гран-при Сахира.
Квят о пятничных тренировках Гран-при Сахира: новый вызов делает всё очень интересным
  • Reuters

«Это была довольно стандартная пятница, мы сумели выполнить всю нашу программу на сегодня и довольно хорошо её отработали. Это была новая трасса, которую надо было изучить, но, думаю, мы были весьма неплохи. Надеюсь, мы сумеем понять ещё ряд вещей сегодня вечером, чтобы понять, как мы сможем прибавить», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он отметил, что конкуренция между командами особенно высока на этой конфигурации трассы.

«Так что будет важно со всем справиться и не допускать никаких ошибок. Эта трасса короче, на ней новые повороты, а я всегда наслаждаюсь учёбой. Новый вызов делает всё очень интересным», — добавил россиянин.

По итогам первой тренировки Квят стал пятым, а во второй сессии свободных заездов — шестым. Заезды проходят на альтернативной конфигурации трассы «Сахир», принимавшей предыдущий этап сезона.

Ранее сообщалось, что Джордж Расселл стал лучшим во второй практике Гран-при Сахира.

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