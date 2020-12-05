«Химки» потерпели третье подряд поражение в Евролиге, проиграв «Баварии»

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от мюнхенской «Баварии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 80:77 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 20 очков. Ещё 18 очков в активе Грега Монро. Янис Тимма набрал десять очков.

За «Баварию» 19 очков набрал Уэйд Болдуин. Пауль Ципсер принёс команде 18 очков. Ещё десять очков в активе Владимира Лучича.

Для «Химок» это поражение стало третьим подряд, тогда как «Бавария» выиграла впервые после двух поражений подряд.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге.