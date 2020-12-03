«Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 73:65 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 16 очков. Ещё десять очков команде принёс Уильям Томас.
За «Фенербахче» 17 очков набрал Ян Веселы. 15 очков в активе Данило Бартеля.
В следующем туре «Зенит», не сумевший продлить свою трёхматчевую серию побед, на выезде сыграет с испанской «Валенсией», а «Фенербахче» в гостях сыграет с немецкой «Альбой».
Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Майк Джеймс был признан игроком ноября в Евролиге.