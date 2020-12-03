«Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 73:65 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 16 очков. Ещё десять очков команде принёс Уильям Томас.

За «Фенербахче» 17 очков набрал Ян Веселы. 15 очков в активе Данило Бартеля.

В следующем туре «Зенит», не сумевший продлить свою трёхматчевую серию побед, на выезде сыграет с испанской «Валенсией», а «Фенербахче» в гостях сыграет с немецкой «Альбой».

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Майк Джеймс был признан игроком ноября в Евролиге.