«Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге

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Петербургский «Зенит» потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге
  • © euroleague.net

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 73:65 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 16 очков. Ещё десять очков команде принёс Уильям Томас.

За «Фенербахче» 17 очков набрал Ян Веселы. 15 очков в активе Данило Бартеля.

В следующем туре «Зенит», не сумевший продлить свою трёхматчевую серию побед, на выезде сыграет с испанской «Валенсией», а «Фенербахче» в гостях сыграет с немецкой «Альбой».

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Майк Джеймс был признан игроком ноября в Евролиге.

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