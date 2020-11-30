Баскетболист ЦСКА Джеймс признан игроком ноября в Евролиге
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В ноябре Джеймс стал самым результативным игроком месяца, в среднем набирая за матч 22,5 очка и 3,3 передачи. Кроме того, вместе с ним армейцы одержали победы во всех четырёх матчах в этом месяце.
На данный момент Джеймс также является лучшим бомбардиром турнира с показателем 19,5 очка в среднем за матч.
Ранее сообщалось, что ЦСКА взял верх над «Реалом» в баскетбольной Евролиге.