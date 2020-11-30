Баскетболист ЦСКА Джеймс признан игроком ноября в Евролиге

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс признан лучшим игроком месяца в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В ноябре Джеймс стал самым результативным игроком месяца, в среднем набирая за матч 22,5 очка и 3,3 передачи. Кроме того, вместе с ним армейцы одержали победы во всех четырёх матчах в этом месяце.

На данный момент Джеймс также является лучшим бомбардиром турнира с показателем 19,5 очка в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА взял верх над «Реалом» в баскетбольной Евролиге.