Баскетболист ЦСКА Джеймс признан игроком ноября в Евролиге

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Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс признан лучшим игроком месяца в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.
Баскетболист ЦСКА Джеймс признан игроком ноября в Евролиге
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В ноябре Джеймс стал самым результативным игроком месяца, в среднем набирая за матч 22,5 очка и 3,3 передачи. Кроме того, вместе с ним армейцы одержали победы во всех четырёх матчах в этом месяце.

На данный момент Джеймс также является лучшим бомбардиром турнира с показателем 19,5 очка в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА взял верх над «Реалом» в баскетбольной Евролиге.

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