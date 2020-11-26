ЦСКА взял верх над «Реалом» в баскетбольной Евролиге

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Московский ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА взял верх над «Реалом» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 74:73.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Майк Джеймс, который набрал 28 очков. В составе гостей 15 очков в свой актив записал Трэй Томпкинс. 

Для красно-синих эта победа стала шестой подряд в Евролиге.

В следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Басконию» в матче баскетбольной Евролиги.

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