ЦСКА взял верх над «Реалом» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 74:73.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Майк Джеймс, который набрал 28 очков. В составе гостей 15 очков в свой актив записал Трэй Томпкинс.
Для красно-синих эта победа стала шестой подряд в Евролиге.
В следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Басконию» в матче баскетбольной Евролиги.