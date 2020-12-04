Широков: Почеттино не поедет в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение о ситуации в петербургской команде, провально выступившей в Лиге чемпионов УЕФА.

«Если сейчас убирать, то кого ставить? Почеттино? Давайте честно, он сюда не поедет так же, как и Фалькао. Есть Валера Карпин, есть Леонид Слуцкий, но они задействованы. Я не вижу, в чём им может уступать Сергей Семак», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов уже после поражения от римского «Лацио» в четвёртом туре, а после проигрыша «Брюгге» петербуржцы лишились шансов на выход в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Властимил Петржела порассуждал о проблемах «Зенита» при Семаке.