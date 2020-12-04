Широков — о судебных претензиях избитого им судьи: я не знаю, что эти люди хотят получить

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о судебном процессе над ним.

«Я уже на все вопросы ответил. Не знаю, что эти люди хотят получить. Вы идёте за мной и звёзд пропустите. Я с вами всегда буду, а они тут на пару-тройку раз. Дайте им возможность насладиться», — сказал Широков, выйдя из здания суда.

10 августа Широков сыграл в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём были нарушены правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать 11-метровый удар, и Широков начал оскорблять арбитра и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.

Ранее суд перенёс дату рассмотрения дела Широкова.