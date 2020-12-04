Лыжник Черноусов получил швейцарское гражданство
- © Официальный аккаунт Ильи Черноусова в Instagram
«Рад объявить, что получил швейцарский паспорт и буду выступать за клуб Langlaufclub Bual Lantsch. Я горжусь, что смогу выступать под швейцарским флагом», — написал в Instagram 34-летний спортсмен.
Черноусов не выступает за сборную России с 2016 года. Лыжник женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, они воспитывают двух дочерей.
Ранее сообщалось, что известно об участии сборной России по лыжным гонкам в «Тур де Ски».