Лыжник Черноусов получил швейцарское гражданство

Короткая ссылка
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, российский лыжник Илья Черноусов, получил швейцарский паспорт
Лыжник Черноусов получил швейцарское гражданство
  • © Официальный аккаунт Ильи Черноусова в Instagram

«Рад объявить, что получил швейцарский паспорт и буду выступать за клуб Langlaufclub Bual Lantsch. Я горжусь, что смогу выступать под швейцарским флагом», — написал в Instagram 34-летний спортсмен.

Черноусов не выступает за сборную России с 2016 года. Лыжник женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, они воспитывают двух дочерей.

Ранее сообщалось, что известно об участии сборной России по лыжным гонкам в «Тур де Ски».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить