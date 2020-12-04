Лыжник Черноусов получил швейцарское гражданство

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, российский лыжник Илья Черноусов, получил швейцарский паспорт

«Рад объявить, что получил швейцарский паспорт и буду выступать за клуб Langlaufclub Bual Lantsch. Я горжусь, что смогу выступать под швейцарским флагом», — написал в Instagram 34-летний спортсмен.

Черноусов не выступает за сборную России с 2016 года. Лыжник женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, они воспитывают двух дочерей.

Ранее сообщалось, что известно об участии сборной России по лыжным гонкам в «Тур де Ски».