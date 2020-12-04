Бестемьянова: отсутствие лидеров — удар по всем зрителям Кубка России
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- РИА Новости
«Конечно, отсутствие лидеров — удар по всем зрителям, которые хотели увидеть их борьбу. Наверное, это также ударит и по телевизионному рейтингу. Мне же интересно посмотреть за Валиевой. А люди, которые включают телевизор, чтобы посмотреть фигурное катание, в любом случае включат, потому что любят вид спорта», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».
Из-за коронавируса на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию не выступят Алёна Косторная, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.
Ранее сообщалось, что коронавирус у фигуристки Косторной протекает бессимптомно.