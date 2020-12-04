СМИ: Коронавирус у фигуристки Косторной протекает бессимптомно

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная, заболевшая коронавирусом, не испытывает симптомом недуга.
СМИ: Коронавирус у фигуристки Косторной протекает бессимптомно
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Косторная вечером 3 декабря сдала тест на COVID-19 для участия в пятом этапе Кубка России, результаты которого пришли утром 4 декабря.

Несмотря на положительный результат теста признаков болезни у 17-летней фигуристки нет. Но тем не менее, этап Кубка России в Москве Косторная пропустит, и будет изолирована от тренировочного процесса. Для возвращения на лёд ей необходимо сдать два отрицательных текста подряд.

Ранее сообщалось, что Косторная пропустит заключительный этап КР из-за коронавируса.

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