СМИ: Коронавирус у фигуристки Косторной протекает бессимптомно
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Косторная вечером 3 декабря сдала тест на COVID-19 для участия в пятом этапе Кубка России, результаты которого пришли утром 4 декабря.
Несмотря на положительный результат теста признаков болезни у 17-летней фигуристки нет. Но тем не менее, этап Кубка России в Москве Косторная пропустит, и будет изолирована от тренировочного процесса. Для возвращения на лёд ей необходимо сдать два отрицательных текста подряд.
Ранее сообщалось, что Косторная пропустит заключительный этап КР из-за коронавируса.