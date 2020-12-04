Уткин прокомментировал возможный переход Газизова в «Локомотив»

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Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может занять аналогичную должность в «Локомотиве».
Уткин прокомментировал возможный переход Газизова в «Локомотив»
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Шамиль Газизов, скорее всего, покидает «Спартак». То ли прямо сейчас, то ли через какое-то время. Даже появились сведения, что Газизов, возможно, перейдёт в «Локомотив». Это было бы круто. Потому что если Газизов переходит в «Локомотив», то это станет удивительным переходом в мировой истории. Он получит отступные за то, что покидает «Спартак», и после этого окажется свободен. То есть не «Локомотив» его как бы выкупит, а всё получится наоборот. Вот такие интересные футбольные метаморфозы», — заявил Уткин в эфире своего канала на YouTube.

Шамиль Газизов стал гендиректором «Спартака» летом 2020 года. В конце ноября появилась информация, что функционер может покинуть свой пост из-за прихода Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.

Ранее Червиченко высказался о возможном уходе Газизова из «Спартака».

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