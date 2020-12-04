Магнуссон: у меня нет ответа, почему создав столько моментов, ЦСКА оказался на последнем месте с таким количеством голов

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Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал поражение команды от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Магнуссон: у меня нет ответа, почему создав столько моментов, ЦСКА оказался на последнем месте с таким количеством голов
  • Reuters

«Конечно, мы разочарованы. У меня нет ответа на вопрос, почему, создав так много моментов во всех матчах, в том числе, и сегодня вечером, мы оказались на последнем месте группы с таким количеством голов. В любом случае, мы должны двигаться вперёд и стать лучше в следующем сезоне», — приводит слова Магнуссона пресс-служба УЕФА.

ЦСКА на своём поле проиграл «Вольфсбергу» со счётом 0:1 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. При этом московский клуб не забил ни одного матча в трёх домашних матчах группового этапа.

Ранее сообщалось, что Илья Геркус эмоционально высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках.

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