Магнуссон: у меня нет ответа, почему создав столько моментов, ЦСКА оказался на последнем месте с таким количеством голов

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал поражение команды от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Конечно, мы разочарованы. У меня нет ответа на вопрос, почему, создав так много моментов во всех матчах, в том числе, и сегодня вечером, мы оказались на последнем месте группы с таким количеством голов. В любом случае, мы должны двигаться вперёд и стать лучше в следующем сезоне», — приводит слова Магнуссона пресс-служба УЕФА.

ЦСКА на своём поле проиграл «Вольфсбергу» со счётом 0:1 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. При этом московский клуб не забил ни одного матча в трёх домашних матчах группового этапа.

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