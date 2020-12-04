Мостовой о поражении ЦСКА: нас в очередной раз ткнули носом в землю

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о поражении московского ЦСКА от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Нас в очередной раз ткнули носом в землю. Если поначалу мы как-то скидывали и оправдывались коронавирусом, травмами и болезнями… Но на это не нужно пенять. Уровень наш становится всё хуже, хуже и хуже. Нас поджидают беда за бедой. Если мы даже вспомним тот сезон, тоже всё было плохо. Что с этим делать, я не знаю. Я, как и все, наблюдаю со стороны. Нужно себе прямо в глаза сказать, что провал за провалом и нужно это как-то решать. Больно, печально, неприятно, что мы скатываемся до того, что нас австрийцы возят», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

ЦСКА на своём поле проиграл «Вольфсбергу» со счётом 0:1 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Виктор Гончаренко высказал мнение, что не стоит сравнивать нынешнее выступление ЦСКА в еврокубках с прошлогодним.