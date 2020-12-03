ЦСКА одержал седьмую подряд победу в Евролиге, обыграв «Олимпиакос»

Московский ЦСКА одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 80:61 в пользу хозяев площадки.

В составе ЦСКА 16 очков набрал Майк Джеймс. Ещё десять очков в активе Торнике Шенгелии.

За «Олимпиакос» по десять очков набрали Хассан Мартин и Георгиос Принтезис.

В следующем туре ЦСКА, одержавший седьмую победу подряд, на выезде сыграет с подмосковными «Химками», а «Олимпиакос» в гостях встретится с испанской «Барселоной».

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге.