ЦСКА одержал седьмую подряд победу в Евролиге, обыграв «Олимпиакос»
- © euroleague.net
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 80:61 в пользу хозяев площадки.
В составе ЦСКА 16 очков набрал Майк Джеймс. Ещё десять очков в активе Торнике Шенгелии.
За «Олимпиакос» по десять очков набрали Хассан Мартин и Георгиос Принтезис.
В следующем туре ЦСКА, одержавший седьмую победу подряд, на выезде сыграет с подмосковными «Химками», а «Олимпиакос» в гостях встретится с испанской «Барселоной».
Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге.