В Telegram появился аккаунт сборной России по пляжному футболу
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте bsrussia.com.
«Чтобы привычно оперативно получать оповещения обо всём, что появляется на страницах BSRussia, достаточно просто подписаться на наш канал, в котором встроенная система комментариев позволит обсудить любой материал или событие», — говорится в сообщении.
Ранее Михаил Лихачёв рассказал, как сборная России по пляжному футболу будет готовиться к домашнему чемпионату мира.