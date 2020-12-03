В Telegram появился аккаунт сборной России по пляжному футболу

Пресс-служба сборной России по пляжному футболу создала свой Telegram-канал.

Об этом сообщается на сайте bsrussia.com.

«Чтобы привычно оперативно получать оповещения обо всём, что появляется на страницах BSRussia, достаточно просто подписаться на наш канал, в котором встроенная система комментариев позволит обсудить любой материал или событие», — говорится в сообщении.

Ранее Михаил Лихачёв рассказал, как сборная России по пляжному футболу будет готовиться к домашнему чемпионату мира.