В Telegram появился аккаунт сборной России по пляжному футболу

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Пресс-служба сборной России по пляжному футболу создала свой Telegram-канал.
В Telegram появился аккаунт сборной России по пляжному футболу
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте bsrussia.com.

«Чтобы привычно оперативно получать оповещения обо всём, что появляется на страницах BSRussia, достаточно просто подписаться на наш канал, в котором встроенная система комментариев позволит обсудить любой материал или событие», — говорится в сообщении.

Ранее Михаил Лихачёв рассказал, как сборная России по пляжному футболу будет готовиться к домашнему чемпионату мира.

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