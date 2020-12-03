Вяльбе опровергла слова Крамера о возможном снятии России с «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слова тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера о том, что команда может сняться с «Тур де Ски».

«Нет, в настоящий момент мы не собираемся пропускать «Тур де Ски». Перемещение между этапами не подразумевает перелётов и нахождения в аэропортах, поэтому это не столь рискованно, как остальные путешествия», — цитирует Вяльбе Daily Skier.

Сборные Норвегии, Швеции и Финляндии по лыжным гонкам объявили о том, что не будут принимать участие в этапах Кубка мира до окончания 2020 года.

«Тур де Ски» стартует 1 января.

Ранее Вяльбе сообщила, что лыжник Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в Давосе.