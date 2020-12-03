Вяльбе сообщила, что лыжник Устюгов пропустит этап Кубка мира в Давосе
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- РИА Новости
«В Давосе он точно не выступит, у него есть проблемы, которые, думаю, быстро решить не удастся. «Тур де Ски»? Пока под вопросом», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Устюгов является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам и победителем «Тур де Ски» сезона-2016/17.
Этап КМ в Давосе пройдёт с 12 по 13 декабря. «Тур де Ски» стартует 1 января.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что команда может пропустить «Тур де Ски» в зависимости от участия в многодневке команд Норвегии и Швеции.